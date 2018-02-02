10歲「小寶」淪黑戶 父控戶所、外交部互踢皮球

2018-02-02 17:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕10歲的「小寶」在台出生，母親為越南籍，父親詹先生是台灣人，但雙方沒有婚姻關係，「小寶」10年來未辦理戶籍，淪為「黑戶」，今年1月法院判決與生父間親子關係存在，詹先生持判決至戶政機關申報戶籍，卻遭拒絕。市議員劉美芳今天召開記者會，控訴戶政機關刻意刁難，和外交部互踢皮球，導致小寶至今無法取得身分，變成幽靈人口。

樹林戶政事務所主任張德安解釋說，從來沒有拒絕詹先生的申請，民法1059條規定，孩子從母姓或父姓，須雙方約定，因詹先生希望孩子從父姓，但小寶的生母在越南，小寶的父母親在台灣沒有婚姻關係，約定書等證明文件須經過外交部駐越南辦公室驗證，目前尚未取得驗證，但若小寶的父母親協調不成從哪一方姓氏，可抽籤決定，戶所會盡快協助申報戶籍。

詹先生說，10年前和1名越南籍女子生下小寶，但小寶的媽媽在越南有婚姻，小寶無法入籍台灣，好不容易等到法院判決小寶和他的親子關係存在，沒想到持證明前往戶政事務所卻不能辦理，要求他須前往外交部駐越南辦事取得相關證明文件，繁複、冗長的行政程序，令人身心俱疲。

劉美芳強調，政府機關對於外籍移工的管理輔導不夠周延，才會衍生黑戶寶寶安置照顧、身分認定等問題，而戶政機關無視法院判決，就拒絕民眾戶籍登記的申請，孩童的權益被漠視。