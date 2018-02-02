農曆年將開放福島食品？外交部：未獲通知

2018-02-02 17:24

〔記者彭琬馨／台北報導〕媒體報導，我國因極力爭取加入CPTPP，面臨日本政府壓力，最快將於農曆年前後開放日本福島五縣市食品。外交部今對此表示，並未聽聞所謂農曆過年時將開放日本福島5縣食品相關訊息，亦未接獲上級機關指示或其他單位通知將就本案與日本展開磋商。

外交部表示，日本福島等5縣食品開放與否，非屬外交部權責；外交部強調，政府對本案立場向來是在確保國人飲食健康安全的前提下，依據世界貿易組織（WTO）的規範以及科學的根據，並參考歐美等先進國家的做法妥善處理本案。外交部將遵循政府一貫立場配合辦理。