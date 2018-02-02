內湖花市柯走丁來 丁守中：增設紅綠燈與市民小巴

2018-02-02 16:53

〔記者蕭婷方／台北報導〕前幾天市府剛去內湖台北花市會勘交通動線，台北市長參選人丁守中今早隨即在台北市園藝花卉職業工會理事長魏隆乾等人的陪同下前往拜會。針對花市商家反映，希望儘速改善周邊交通，丁守中強調，為便利民眾與商家通行與安全，的確應儘速增設斑馬線，同時加開市民小巴，完成社區與花市連結的最後一哩路，以增加客群。

交工處設施科長葉志宏表示，台北花市A、B兩館之間，離上下游路口的距離不算太遠，距離新湖三路約60公尺、距離民權東路六段約150公尺，且兩館中間還有人行陸橋，行人要過馬路的問題應該不大，他們也曾到場評估過，若要增劃行人穿越線，還得搭配號誌規劃，現行規範兩個路段必須間隔達200公尺，現場情況並不符合規範，因此仍持保留態度，會再觀察一段時間。

花市攤商向丁守中反映，當前花市A、B兩館中間被民善街隔開，斑馬線卻在路口兩頭，導致許多民眾都是違規穿越馬路，雖向市府陳情卻未獲同意。

丁守中則表示，民眾與攤商的安全是重中之重，只要號誌燈與路口統一，非但不會影響交通流量，又能保障民眾安全，市府應該盡快處理。

丁也指出，要進一步促進花市發展，交通問題是首要重點，便利的大眾運輸系統才能增加民眾到達採購的意願。這項問題應該搭配他所提議的社區小巴政策，增加接駁班次，完成最後一哩路，解決花市周邊公車站較遠的問題。