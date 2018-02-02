陳景峻公開指責柯P 不應私下見廠商

2018-02-02 15:11

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府日前傳聞封殺媒體記者，使得台北市長柯文哲飽受外界質疑。對此，台北副市長陳景峻上午接受電台專訪，澄清是誤會一場，隨後指責北市府發言人劉奕霆未善盡責任，身為發言人，面對媒體詢問卻只說要請問市長，「怎麼可以這樣。」

有意投入民進黨新北市長選舉提名的陳景峻，在前觀傳局長簡余晏閃辭後，扛下台北燈節重擔，對燈節廠商傳達談判的最後通牒後，卻有市府高層直接介入與廠商談判，柯文哲則在外頭跑完行程後，也因此和廠商碰面，並談妥簽約事宜，讓陳景峻認為遭「倒打一把」，也使得北市府遭猜測內部不合。

陳景峻上午則說明，他一直有提醒柯文哲不能私自跟廠商見面，不然會讓外界誤傳消息，廠商也可能因此拿來威脅，何況柯文哲甚至答應廠商要幫忙募款，已經違反市長應該要有的領導和風範，所以有一再提醒柯。

陳景峻也回應封殺記者爭議。陳景峻表示，柯文哲絕對沒有下道這命令，只希望是針對不實報導要澄清，若有人利用媒體放不實消息也要搞清楚，原義只是這樣，台灣是高度自由，台北也是高度自由、民主的城市，作為首都市長講這個確實是不對的，違反自由民主價值、政治價值，相信柯文哲不會去講這樣的話。

陳景峻因此稱，北市府本身有所謂的發言人管道，針對不實消息，有誤會應該要第一時間蒐集資料澄清，這一點他憑良心講，各局處都沒有主動對外放消息，所以他認為市府的媒體事務組應該要檢討改進。

陳景峻還說，因為這件爭議遲未澄清，甚至還看到柯文哲在歐洲參訪，仍被媒體訪問道，但發言人卻要請問市長，但怎麼可以這樣，發言人應該去了解一下。

遠在歐洲的劉奕霆則回應，對於陳景峻副市長的指導與意見將深自檢討，在新聞回應上亦會盡己職責，未來對於未加詳實、求證之新聞亦會儘速對外詳細說明與回應。