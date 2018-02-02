江啟臣願景發表會 前台中市長胡志強現身力挺

2018-02-02 15:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長擬參選人江啟臣今天進行「大台中市政願景發表會」，他表示，目標是「台中躍起、大城新生」，途徑是「U-VIOCE」，要讓台中市在21世紀成為台灣發展中心；特前往站台的前台中市長胡志強並強調「只要他當選，我什麼都能做！」，江啟臣更予以回應，強調市長胡志強未實現的遠景，他會來實現，他也會規劃新的遠景。

台中市長擬參選人江啟臣今天上午舉辦市政願景發表會，如同蘋果執行長賈伯斯一般，戴上掛耳麥克風，大談他對台中市的願景。

今政見說明會座無虛席，人氣超旺，前市長胡志強、前內政部長李鴻源、前交通部長葉匡時，前立委楊瓊瓔、現任立委林為洲、顏寬恆、馬文君、許毓仁及數十位藍營議員、里長都到場力挺，眾人在胡志強的帶領下，高喊「台中躍起、大城新生」；前台中縣長黃仲生在說明會後也趕到現場為江加油。

胡志強全場相挺，一開場跟江啟臣熱情握手，直喊「交棒、交棒!」，胡志強還說，台中市近三年來好像停電冷藏一樣，現在要靠江啟臣全部恢復，走向國際。

前內政部長李鴻源表示，江的政見展現政治專業，幫台中找到定位！」，空污可以解決，碳是可以交易的，台電把碳買回去，成立「電碳基金」，成立平台，升級中火推動空污解決智庫。

他也說，大家苦悶太久了，再混下去，台灣會被淘汰，不會再有第二班車，所以要有危機意識，不能再浪費4年。

葉匡時表示，江非常有執行力，過去中橫不通，梨山水果出不來，是江質詢並追蹤，解決問題，讓山上的水果送出來；他呼籲大家也要有執行力，用選票讓江當選市長。

江啟臣則表示，他的目標是「台中躍起、大城新生」，途徑是「U-VIOCE」，市民最在意交通、低薪和空污，3年多來台中發展停滯，市府債台高築，借光用光花光光，留給台中什麼？他強調「我是在地台中人，我聽市民的聲音」，將台中人的心聲化作願景，用6個途徑來改變台中。

江啟臣強調，一旦當選市長全力發展經濟，全力招商，讓台中富起來，市民與市府應該是伙伴關係，會讓議員調得到資料，他要創造一個文化創意、生態宜居及經濟發展的新台中，成為二十一世紀台灣發展的重心。

江啟臣表示，他的「U-VOICE」六大途徑，分別是UNITED TAICHUNG整合大台中、VIBRANT TAICHUNG活力台中、OPEN TAICHUNG開放台中、INTELLIGENT TAICHUNG 智慧台中、CARING TAICHUNG 關懷台中以及ECO TAICHUNG生態台中，合再一起就是U VOICE、your voice，台中市民的聲音要是「微笑的聲音」。