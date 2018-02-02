蕭淑麗宣布退黨參選嘉義市長 國民黨中央：意外

2018-02-02 14:20

〔記者施曉光／台北報導〕嘉義市議長蕭淑麗今天宣布退出國民黨，將以無黨籍身分投入年底嘉義市長選舉，國民黨中央對於蕭突如其來的舉動感到意外，國民黨發言人洪孟楷低調回應表示，國民黨仍希望任何有意參選的黨員同志，都能回歸黨內提名機制，再來做協調整合。

據悉，對於蕭淑麗突如其來的動作，黨中央方面事前並未掌握，相關人士透露，黨內高層一直等待配合蕭淑麗的時間，要召開中央提名協調小組會議，但自從去年12月初步與蕭淑麗等黨內各方有意參選者協調後，始終沒有得到蕭的具體回應，對於蕭今日突然宣布退黨參選，感到十分訝異。

據黨內人士透露，黨中央提名協調小組依據107年直轄市、縣市長提名特別辦法第4條規定，有2人以上參選，要先進行評估與協調，因此去年12月22日在同一天內分批邀請蕭淑麗等嘉義市各方有意參選人聽取想法並協調，當時大家有共識要推出最具勝選機會的人選，會中有人主張依照民調決定，但蕭淑麗當時回應不信任民調，參與溝通的黨中央人士則告訴蕭淑麗，如果不信任黨中央挑選的8家民調公司，蕭可以找自己信任的民調公司做民調，如果證明數據顯示蕭最強，可以提供黨中央作為協調提名的依據。

據指出，自從那次溝通後，黨中央數度指示嘉義市黨部主委蔡明顯與蕭淑麗接觸，探詢蕭是否已經有做民調，但都沒有得到蕭的回應。