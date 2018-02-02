選戰拚創意送菜瓜布 議員參選人：政壇也要除舊布新

2018-02-02 12:51

〔記者邱灝唐／台南報導〕2018年底適逢三合一大選，各家候選人都推出創意競選文宣品，爭取選民目光。台聯台南市東區市議員參選人陳昌輝就推出「除舊佈新菜瓜布」，希望提倡文宣品的實用性，更期望台南未來會更好，政治也要「除舊佈新」換新局，在各市場發送短短幾天，已經成為婆婆媽媽口耳相傳的搶手好物。

陳昌輝表示，選在春節年前發送菜瓜布，是因考量台灣人年前有大掃除的慣例，將過去的穢氣一掃而去開心迎接新的一年，而選舉投票也具有相同概念，每4年就讓人民有機會重新掃除表現不佳的民意代表，並讓優秀的人才有機會進入議場為民喉舌，因此，本次選擇發送菜瓜布作為競選文宣，就是要以同樣的精神，提醒市民生活環境要大掃除外，政治環境更要大掃除，政壇要除舊佈新，議會才能革新，人民生活才會有信心。

陳昌輝強調，台灣政壇從北到南或各個競選職位，不難看出正面臨世代交替、時代轉移的過程，不少現任者更將接棒給下一代或其子弟兵，尤其以台南大選區而言，本屆選舉競爭者盡是年輕世代、新人輩出的爆炸參選局面，在在顯示政壇需要注入新血，所以他們用「除舊佈新菜瓜布」一方面兼具實用性外，也期待台南政壇在今年底能夠「除舊佈新」，讓新血注入，真正活化台南命脈，再造台南的新未來。