江啟臣發表市政願景 要當胡志強台中市政的學弟

2018-02-02 12:41

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長擬參選人江啟臣今天在裕元花園酒店舉行「大台中市政願意發表會」，獲得支持者熱烈歡迎，前市長胡志強更到場站台，表達對他的支持，當兩人同時出現時，支持者大喊「兩位市長好」，江啟臣表示，要當胡志強在市府的「學弟」，胡志強更表示，「他對台中市政的作夢者，而江則完夢者」，眾人更高喊「台中躍起，大城新生」，展現國民黨許久未見的氣勢。

江啟臣的「大台中市政願景發表會」今天在裕元酒店舉行，前台中市長胡志強、前交通部長葉匡時、前內政部長李鴻源，立委顏寬恆、林為洲、馬文君、許敏仁及前立委楊瓊瓔等人都到場表達支持。

胡志強及江啟臣兩人一到場，在場的支持者就高喊「兩位市長好」，江啟臣在台上表示，胡志強是他從政大到新聞局的學長，未來他要成為胡志強在市府的學弟。

江啟臣提出「台中躍起，大城新生」的市政願景，並提出「U VOICE」六大途徑。

江啟臣表示，他一旦當選市長，將把台中市打造成為智慧城市。不要用太多卡片，此時胡志強在台下喊還有花博卡，江則笑著說只要手機就可以，對於空污問題，他除了要求中火減煤降載，還將向中火課「碳稅」，所課的碳稅，將進行清潔生產。

胡志強聽完江的演講後，大讚有水準，非常認真在規劃，未聽過如此好的政見，絕對比美國哈佛大學好，他以前當市長愛做夢，而江啟臣是完夢者，等於說是江是他的接班人。

胡志強指出，有一陣子台中市好像停電一樣，停滯了三、四年，他當初立下台中市文化經濟國際城，要趕高趕北，要靠江來恢復發展。

胡志強並表示，江啟臣上談話節目，言論很理性，現在是網紅，「他要我交棒給他，時代在改變，胡志強再見，歡迎江啟臣」。