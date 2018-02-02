退選？彰市長參選人賴岸璋強調「參選到底」

2018-02-02 12:32

〔記者湯世名／彰化報導〕退選？下屆彰化市長選戰戰情升溫！民進黨市長參選人之一的賴岸璋，今天出面駁斥坊間關於他即將退選的傳聞，他並強調「絕對參選到底」，呼籲有心人士切勿散布謠言、抹黑，他們已具體掌握謠言來源，待蒐證齊全即會採取法律行動，還原事實真相。

賴岸璋氣憤指出，民進黨初選民調日期逐漸逼近，坊間耳語抹黑伎倆不斷升高，據他掌握資訊，坊間盛傳市長民調已經完成，大家不用等候電話，甚至傳出他即將退選，此外，坊間還盛傳他若初選未過關，將改推他的妻子競選縣議員接棒政治生命，更誇張的是，還有傳言指已有人私下委託民調公司做了民調，而且大贏他。

賴岸璋逐一澄清強調，市長登記日期為2月5日至9日，民調日期為2月26日至3月5日，連登記都還未展開，哪裡來的結束，且他「絕對不可能退選，一定參選到底」，此外，市長、議員為同日登記，他不可能一人登記兩項，更不可能夫妻各自登記一項，謠言不攻自破，他更指出，若有人私下做民調稱贏過他，早就會在網站公開該份民調數據，但他卻看不到這樣的散播方式，這種利用耳語傳播，散播不實消息的心態可議。

他說，民主政治需要的是良性競爭，共同為彰化市民努力，而不是用誤導欺瞞的手段，只會使善良的市民厭惡及失望，希望不實的抹黑造謠到此為止。

下屆彰化市長選舉，民進黨有賴岸璋、林世賢角逐黨內初選，國民黨有張東正率先表態，無黨籍則有多人有意參選，競爭相當激烈。

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