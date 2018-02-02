不相信民調！蕭淑麗退出國民黨 參選嘉義市長

2018-02-02 12:16

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨籍嘉義市議會議長蕭淑麗，上月初掛上大型看板宣布投入嘉義市長選舉，今天召開記者會宣布退出國民黨，以無黨籍身分參選市長，讓嘉義市長選情再添變數。

國民黨嘉義市黨部主委蔡明顯表示，剛得到消息，基於主委立場，「都不希望黨員退黨」，正與蕭聯絡中，將進行通盤了解。

今天蕭淑麗由無黨籍議員吳上明、張榮藏、黃秋澤跟國民黨副議長郭明賓、議員鄭光宏等陪同，召開記者會。

蕭淑麗重申，年底市長選舉絕不缺席，她表示，3年前失信廣大群眾，沒有完成選市長這條路，3年後不想讓歷史重演，且不應倚靠政黨，而尋求人民最大利益；政黨應該是一群志同道合的同路人，一起走在理想道路上，位人民謀求最大利益跟幸福，「希望我的參選不是取決於政黨、而取決於民意」，並效仿前輩、已故市長許世賢的腳步，以百姓為念，決定用無黨投入市長選舉。

蕭淑麗受訪說，過去在民調吃過虧，不相信民調準確度；掛上看板時，就有民調公司的民調結果出爐，上週六她到中國參訪，國民黨主席吳敦義到嘉義市為小組長授證、前市長黃敏惠就宣布參選，種種巧合讓支持者為她抱不平，雖她不評論，但在中國參訪時就思考退黨，至今都還沒告知黨部，黨部曾問她有沒有時間，但因她週日回台後議會就開臨時會，所以都沒跟黨部接觸。

蕭淑麗受訪表示，3年前她退黨、退出市長選舉，沒有任何職務交換，擔任議長，是因不分黨派議員支持而選上，且還受到國民黨部拜託，以國民黨籍選議長，卻深受外界傳有交換條件等不實傳言，相當委屈。

相關新聞請見

蕭淑麗退黨參選嘉義市長 黃敏惠：尊重個人意見

蕭淑麗宣布退黨參選嘉義市長 國民黨中央：意外

相關影音