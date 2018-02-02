陳菊出席聯合國冰雪觀光會議 與300城市代表分享觀光發展

2018-02-02 12:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊受邀參與在日本舉辦的「聯合國冰雪與文化世界觀光會議」，與來自美、英、中、韓、德等30國，近300位國家城市代表及專家學者齊聚一堂，分享城市觀光產業的特色和發展歷程，並討論觀光產業的未來發展及課題。

世界觀光會議由日本山形縣政府、日本觀光廳、及聯合國世界旅遊組織（UNWTO）聯合舉辦。

山形縣知事吉村美榮子於大會開幕致詞表示，本次大會是為宣揚山形的雪國美景和冰雪文化，更是為向世界傳達311東日本大地震7年後、東北地區的復興成果，尤其山形縣是豪大雪地區，有些地區每年積雪將近3公尺，每到冬季人雪共生共存，孕育出雪國才有的文化與飲食，配合冰雪的主題致力於化雪為友的發展觀光，期待與世界分享。

陳菊帶領秘書處、原民會、農業局等單位組成的參訪團，向與會人士介紹高雄的獨特人文風情與在地農特產。

陳菊表示，從大會中充分體認到冰雪地區如何善用雪景及雪地文化，積極吸引世界各地觀光客造訪，高雄雖處熱帶，但同樣能效法此種觀念與理念，從新角度檢視及發掘高雄的特有資源，開展更具高雄多元文化底蘊的觀光新資源。

2天多的出訪，高雄訪問團學習到舉辦聯合國級的國際活動規模，有助高雄持續加速城市國際化，尤其突破國家外交困境，進入聯合國組織的會議領域深具意義，也間接充分體現高雄與山形的深厚友誼。

市府說明，高雄市將持續推動與日本、各國際城市的交流，透過積極推動包機與定期航線直飛，讓高雄能更便利地與國際接軌，促進城市間理解友誼，打造一個多元、包容的友善高雄。