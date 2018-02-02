「服務名義只是幌子」成大教授：民眾服務社是KMT附隨組織

成大政治系教授梁文韜發言。（記者黃耀徵攝）

2018-02-02 11:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會今日召開民眾服務社聽證會，成功大學政治學系教授梁文韜在會中強調，如果民眾服務社不是國民黨的附隨組織，為何國民黨要定期監督民眾服務社，民眾服務社工作也要向國民黨報告，「服務民眾只是幌子」，國民黨藉民服社控制社會、監控人民。

梁文韜表示，他自己對轉型正義及極權統治有深入研究，過去對威權體系的定義要更改，因為民眾服務社代表戒嚴時期是極權統治，國民黨不只是威權統治，還把手伸到最末端，成立民眾服務社進行人民監控、社會控制。

梁文韜指出，國民黨在國共內戰敗退後，退到不屬於中華民國的台灣來佔據，國民黨在中國喪失政權，不去檢討失敗經驗，來台灣還加強社會控制，刻意讓民眾服務社不叫「國民黨民眾服務社」，正是要掩蓋他們之間關係，難道不叫國民黨民眾服務社，就不是國民黨的嗎。

梁文韜強調，國民黨把國有財產轉移至民眾服務社，服務社財產更轉到國民黨名下，如果這不是附隨組織，還能任意將財產移轉給國民黨，況且這些都是不當黨產。

梁文韜認為，在戒嚴時期這種組織很常見，國民黨在黨國體制下進行掌握，服務名義只是幌子，每天都在抓匪諜、每天打小報告，要以此時空背景了解此黨國神經末端的組織。