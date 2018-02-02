姚文智堅持參選到底 批柯文哲「價值錯亂」

姚文智今天上電台節目接受專訪。（Hit Fm《蔻蔻早餐》製作單位提供）

2018-02-02 11:33

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮昨天丟出震撼彈，表示2個月前已向總統蔡英文報備有意參選台北市長，積極爭取民進黨內提名台北市長的姚文智今天接受電台訪問時表示，先前確實有聽聞呂秀蓮要參選，會找時間跟她連絡，談談未來台北市政。姚文智也強調，現在情勢不同，民進黨是執政黨，本來就應該推出自己的台北市長參選人，加上柯文哲的「台北價值」與民進黨價值已經明顯不同，黨中央沒必要再禮讓他。

總統蔡英文日前公開呼籲，台北市長柯文哲應該再確認「台灣價值」，讓民進黨支持者感覺柯是能一起作戰的人。柯文哲則在歐洲議會演講提出「台北價值」。

對此，姚文智認為，那是一個最好闡釋「台灣價值」的機會，但柯文哲沒把握住，現在連補考機會都沒了。姚文智表示，「他在那樣的場合講『大陸』，但民進黨人不會這樣講，民進黨支持者已經有8、9成認為柯的價值與民進黨不一樣。」

姚文智提到，總統蔡英文之前接受電視專訪提出「台灣價值」，一方面是給柯市長機會，也讓大家檢驗柯的台灣價值。柯文哲選前在一邊一國場合撕身分證，大家看了很爽，卻又在2016年講出「兩岸一家親」；10天前去情報局汪希苓的場子讚揚蔣經國，10天後去鄭南榕紀念館，現在連台灣兩個字都不敢提，這些都是很錯亂的價值。

姚文智說，「台灣作為主權獨立國家」是民進黨的價值，在黨內對這樣的價值並沒有猶疑，但是跟柯文哲價值有衝突，因此很多民進黨籍市議員都陷入恐慌，因為不知道黨要支持的市長候選人是誰。民進黨議員目前沒有人要跟柯文哲一起做看板，柯不會是這場選舉市議員的母雞，現在有一起跟柯文哲掛看板的只有童仲彥。姚文智說，「如果你跟柯市長站一起，你就會被質疑。」

姚文智認為，他與前副總統呂秀蓮都表達參選意願，黨內就應討論遊戲規則，雙北都回到初選機制，雖然黨中央的選對會宣告雙北是「徵召區」，但也可以不徵召，用協調就好。如果黨內有人民調贏他，就全力支持民進黨的同志。

主持人詢問，是否接受兩階段民調？姚文智直言，不會接受兩階段民調，2014年接受兩階段民調是為了跟柯文哲合作打敗國民黨，如今柯文哲跟民進黨已經漸行漸遠，不需要合作，就不必兩階段民調了。

被問到黨中央若決定要兩階段民調，或徵召更強的候選人，屆時姚文智是否會退黨參選？姚文智不願正面回應是否會退黨參選，僅說，會堅持參選到底，「到時候會有相當的行動，現在不必說」。