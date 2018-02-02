柯P與民進黨攤牌時刻到了？他分析柯P有這3種選擇...

孫大千表示，柯文哲是否要成為民進黨的「隨附組織」，攤牌時刻到了！（資料照）

2018-02-02 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕前副總統呂秀蓮昨天表態有意參選台北市長，前國民黨孫大千則指出，台北市長柯文哲是否要成為民進黨的「隨附組織」，攤牌時刻到了！

孫大千在臉書上表示，從姚立明加盟到姚文智陣營，到總統蔡英文公開做出「我如果有偏心，一定偏著你」的明示，至昨天呂秀蓮表態投入台北市長的選戰，「民進黨已經show hand了，接下來就要看柯文哲如何接招」。

孫大千分析，柯文哲現在有三個選擇，第一是屈服壓力、威脅下，與民進黨形成緊密結合的選舉團隊，但過去主張「打破藍綠高牆，掌握主流力量」上，所付出的努力將會毀於一旦。

第二個孫大千指出，柯文哲也能稍微妥協，與民進黨組成鬆散的道義結盟，只需承諾做完第二屆市長，讓民進黨釋疑，且在兩岸議題上暫時採取低調，避免激怒深綠選民，雖然犧牲部分政治自主權，但柯仍保有藍綠通吃，左右逢源的最大優勢。

第三個則是「完全不受恐嚇，走自己的路」，孫大千認為，若三方參戰，民進黨候選人肯定無法當選，柯文哲也能打賭民進黨禁不起「漁翁得利」的後果，最後必將讓步，避免兩車對撞，便宜國民黨，屆時，柯P將可以「海闊天空，自由自在，完成台灣的政界重組，成為一方霸主」。