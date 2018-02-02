軍力不對稱？ 美智庫：解放軍攻打台灣機率大增

美國防務智庫蘭德公司（RAND）昨（1日）發表的最新的報告指出，中國解放軍攻打台灣的可能性大為提高。圖為解放軍航空母艦遼寧號艦隊。（美聯社資料照）

2018-02-02 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國防務智庫蘭德公司（RAND）昨（1日）發表的最新的報告指出，中國解放軍攻打台灣的可能性大為提高，美軍和盟友必須投入更多軍事援助。

《美國之音》報導，蘭德公司這份報告分析中國解放軍在2020年前後會攻打台灣的假想情境下，認為中國在軍事方面逐漸進步，台海雙方的勝算會偏向中國一方，部分原因是台灣方面做軍購上做出不恰當的決定，以及美軍未能及時應對中國常規軍事能力的快速現代化。

報告認為，中國解放軍攻台的關鍵策略有2點，一個是在衝突發生時迅速搶占先機，二是防止美軍獲得和利用訊息上的優勢。解放軍具備打擊美國和台灣空軍基地的能力，近年來大量投入現代戰鬥機和空對空導彈等軍備，能給予戰區內的美、台空軍帶來嚴重損失，利於解放軍爭奪台灣附近的空中優勢，再加上具備干擾美國偵察活動和訊息系統的能力，成功創造可能攻占台灣的條件。

蘭德公司的報告建議，美國和其盟友的軍隊需要在作戰平台、武器、基礎設施和補給系統上投入更多資金，並以新的武力投射操作概念，提高台灣及時襲擊解放軍進攻部隊的反應能力，在向前沿部署軍力和包括水面艦艇在內的軍事設施和基地，快速壓製或摧毀敵方空中防禦系統，加強網路作戰和干擾敵方衛星系統的能力，並增加中國沿海鄰國的防禦能力。