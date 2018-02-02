只提「台北價值」受批評 柯P：就是「台灣價值」

台北市長柯文哲在比利時歐洲議會進行演說。（圖由台北市政府提供）

2018-02-02 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲在台灣時間1日凌晨於比利時的歐洲議會發表演說，他在出訪期間大談「台北價值」，卻未提及「台灣價值」，遭到外界批評。柯文哲今天表示，身為台北市長當然只能談「台北價值」，而且相信這個「台北價值」，應該就是所謂的「台灣價值」。

「台北價值，就是將西方社會中進步的價值，涵納進華人社會來。」柯文哲在歐洲議會演講時提到，台北不一定要跟著美國、中國或其他國家的腳步走，應該朝向自己的價值與信念前進，那就是民主、自由、多元、開放、人權、法治以及永續，而這些價值提高了人民的生活水準，這些價值與信念也是他當初當選的理由。

另外，柯文哲舉出幾個台北是活躍公民社會的例子，他表示，台灣的非政府組織（NGO）或非營利組織（NPO）數量超過1萬個，「無國界記者」最近也將亞洲總部遷到台北。去年開齋節活動有5萬名穆斯林齊聚台北車站慶祝，10月的同志大遊行共有12萬人參加，規模為亞洲最大。

國會觀察基金會董事長姚立明昨（1日）在政論節目批評柯文哲的「台北價值」，他表示，柯文哲就是在躲避談論「台灣」兩個字，因為對中國來講，說台北沒問題，但講台灣就有問題。

據《ETtoday》報導，柯文哲今天拜訪完波蘭華沙市長葛羅喬維茲華茨（Hanna Gronkiewicz-Waltz）後，他接受記者訪問時表示，台北市長當然只能說「台北價值」，但他也相信，這個「台北價值」就應該是「台灣價值」。

對於「台北價值」和「台灣價值」在哪裡相同，柯文哲說，台灣雖然有東方文化特色，但也結合西方文化的優點，他覺得這一點台北在東南亞社會做得最好，算是台北最獨特的地方。

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