揪民間獻策解決空污 這單位懸賞百萬！

2018-02-01 17:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市國家改革促進會理事長曾坤炳今天（1日）在台中市議會召開記者會說，政府解決空污無能，希望藉由民間獻策自救，即日起到4月底，只要具體可行解決空污，發給獎金100萬元；市府則回應，推動86項空污改善措施有初步成效，降載成果更是六都第一。

曾坤炳今天在市議會召開記者會，國民黨市議員楊正中、黃馨慧、顏莉敏、陳政顯、李榮鴻、劉士州等人到場助陣。

曾坤炳說，政府閉門造車開研討會，無法解決空污問題，現在求助民間，贊助100萬獎金，錄取的人與政府簽約執行，為提出解決空污的人保護智慧財產權，只要具體可行，能解決空污問題就無條件給獎金。

市議員陳政顯說，號召民眾提出可行的解決空污方案，在4月30日以前將計畫書不管是書面或光碟都可以，郵寄到「台中市北區大德街144號、陳政顯議員服務處」，5月間將邀請產學醫及環團專業人員評審。

國民黨議員並建議，市府拿到環保署105年秋冬空污季協調降載獎金1000萬元，應仿效國促會向民間徵求有效辦法，捐出千萬獎金廣納建言，讓有想法的人快快救救大家。

環保局長白智榮回應，獎勵金專款專用，將強化空污稽查採樣科學儀器設備、提升各項污染防制工作，市議員的建議與中央規範不符，市府推動86項空污改善措施獲初步成效，105年秋冬空污季協調公私場所降載削減率近9％，成果六都第一。