特製白米立體春聯 周春米祝福「米糧豐盛」

2018-02-01 16:38

〔記者楊淳卉／台北報導〕農曆春節將近，民進黨立委周春米今年特別準備白米手作立體創意春聯向國人拜年，祝福大家「春滿乾坤、米糧豐盛」！

市面上的春聯多半為印刷或書寫，立體媒材相當少見，周春米國會辦公室發揮創意，特別延請書法老師張順成以毛筆書寫「春」字，並到迪化街購買竹篩、在永樂市場尋找紅色緞布，用白米拼貼成立體的「春」，運用多元媒材將「春」和「米」概念融合一體，懸掛在辦公室作為文創意象招牌。

周春米表示，希望將濃濃的春節喜氣分享給大家，屏東服務處也備有總統蔡英文賀年春聯，歡迎大家索取。