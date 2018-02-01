工業鍋爐改燃氣 立委促補助管線費用

2018-02-01 15:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕為減少空污，台中市政府與中央補助汰換燃煤、燃油鍋爐改為燃氣，立法院民進黨團書記長何欣純今天說，天然氣管線鋪設不足，費率又比油或煤高，要求經濟部專案補助管線拉設及天然氣價格，或依容量契約計費，鼓勵工廠加速換裝燃氣鍋爐。

台中市政府率全國之先，104年開始補助中小型工廠汰換燃油、燃煤鍋爐為燃氣，目標為108年前，全市181座列管重油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐；經濟部與環保署日前跟進宣布，補助全國業者不分大小、不分燃料別的鍋爐換裝燃氣鍋爐。

何欣純表示，燃油、燃煤鍋爐是重要的PM2.5排放源，改用潔淨燃料刻不容緩，她早在去年10月即邀集經濟部及環保署召開協調會，鼓勵業者加速換裝鍋爐，改用低污染性氣體燃料設備，減少空污。

她又說，天然氣管線鋪設不足，工廠要換裝燃氣鍋爐，還得配合申請挖路、拉設支線管線到工廠，申請程序繁雜且工程經費不小，再加上燃氣成本遠比燃油、燃煤成本高，換裝後續經費支出相當高，對中小企業主是龐大成本。

何欣純要求，經濟部應協調中油及天然氣業者，對於管線拉設及天然氣價格，要有政策性補助，或是比照台電容量契約方式計費，儘速提出完整配套方案，鼓勵業者加速工業鍋爐換成低污染性氣體燃料設備。