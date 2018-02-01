小英鼓勵吳秉叡：如果可以偏心 我的心也是向你

總統蔡英文今中午與黨內蘇系立委餐敘，據了解，此次會面多談及新北市選情。（資料照）

2018-02-01 14:51

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文今中午與黨內蘇系立委餐敘，據了解，此次會面多談及新北市選情，蔡總統還笑著對有意爭取新北市長黨內提名的立委吳秉叡說：「好啦，如果可以偏心，我的心也是心向你！」

據了解，至於會中是否觸及可能請託前行政院長蘇貞昌參選新北市長等議題，吳秉叡會後受訪表示，今只是交換意見，會中氣氛愉快，未討論到蘇貞昌。吳也說，總統鼓勵他多跑基層，希望他更加油，在過年期間再把民調往上拉高。

蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧受訪表示，蔡總統劈頭第一句話，就是笑著問說「新北怎麼樣？」非常直接了當，但氣氛很好，大家聊天室的交換意見。

據了解，蔡總統會中也詢問蘇系立委，與國民黨可能對手侯友宜之間的民調差距，能否有信心追上？吳秉叡則回應，他認為差距的確逐漸縮小，他也是黨內表達有意參選的人選中民調最高，此外侯的民調也在下降，總統對此則表示了解。

吳秉叡還在會中向蔡總統報告：「我已經走了新北市兩圈！」蔡總統對此頗有同感，表示她曾經選過新北市長，「新北真的很大，真的很不容易！尤其是夏天」。

蔡總統還提到吳秉叡在地方上輔選的助理非常，「果然是選真的！也選得很認真！」對於即將到來的農曆年，蔡總統也給吳秉叡鼓勵，表示：「加油！過年要看到你！」