黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織4大理由

2018-02-01 14:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會今日開會認定婦聯會為國民黨的附隨組織，並公布處分理由：

一、國民黨通過改造案前，國民黨婦委會就將「籌組中華婦女反共抗俄聯合會」列為該黨婦女運動工作之一，並於39年4月17日成立，至53年更名為「中華婦女反共聯合會」；79年2月8日經內政部准予立案登記為全國性政治團體，後於85年10月11日定名為「中華民國婦女聯合會」；故婦聯會之名稱雖經2次更換，但其成立至今始終為同一個依法立案登記且獨立存在之政治團體。

二、經查國民黨婦女工作指導會（下稱婦指會）為國民黨婦女運動工作之最高領導，而指導此一黨職長期由蔣宋美齡擔任，其下設有婦女工作會（下稱婦工會）負責執行其政策。婦聯會自成立後，亦由蔣宋美齡擔任主任委員，至於常務委員、委員及其他重要人事任命權完全由蔣宋美齡掌握，在國民黨婦女運動中扮演如樞紐般之重要地位，且婦聯會之主要幹部多為婦指會及婦工會之重要幹部，或其夫婿為國民黨籍政界人士，足資證明國民黨曾實質控制婦聯會之人事。

三、依婦聯會、軍友社、臺灣省進出口商業同業公會及內政部之資料顯示，結匯附勸勞軍捐獻（下稱勞軍捐）是由婦聯會及中華民國軍人之友社（下稱軍友社）發起，依法應先向主管機關申報核准，但內政部查無當年之核准函，故勞軍捐明顯欠缺合法依據；且勞軍捐雖是由各工商業公會於每年會員大會通過，並決議由各銀行於進口結匯時直接收取，反對之會員實無不予捐獻之空間，顯見勞軍捐具有強制力而與一般自由樂捐之性質不同。

且國民黨中央委員會第五組及地方黨部皆曾策動勞軍捐。臺灣省進出口公會雖曾於49、50年間經會員大會決議停止捐獻勞軍捐，但在國民黨、軍友社、婦聯會及公會少數代表組成之協調小組協調後，其結論即取代會員大會停捐之決議而同意續捐，顯示國民黨藉由其執政之優勢地位，使勞軍捐成為婦聯會之重要財務來源。

依國民黨中央委員會常務委員會會議記錄，國防部情報局補助經費曾經由國民黨轉發予婦聯會，可見國民黨對於婦聯會之財務具有不可或缺之影響力；由此可知，國民黨曾實質控制婦聯會之財務。

四、婦聯會自黨國一體時期成立迄今，現有財產價值包含高達約現金新臺幣（下同）385億元及若干不動產，且前述期間內未曾以相當對價轉讓而脫離國民黨之實質控制，以致其本應於我國民主轉型後歸還於國家之鉅額公產落入私人之掌控，並欠缺公開透明之監督機制，又未能證明確已付出相當對價而得享有上開鉅額財產。

綜上所述，婦聯會經本會認定為附隨組織後，依政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例（下稱黨產條例）相關規定，需注意之情事如下：

一、依黨產條例第8條第5項、第10條及第26條規定，婦聯會應於本處分書送達日起4個月內向本會申報財產，逾期未申報者，處100萬元以上500萬元以下罰鍰。每逾10日，得按次連續處罰。其應申報之財產，若經本會調查認定有故意或重大過失隱匿、遺漏或對於重要事項為不實說明者，該財產推定為不當取得之財產，並依第6條規定得命移轉為國有。

二、依黨產條例第5條及第9條第1、2項規定，婦聯會名下之財產，原則禁止處分，違者將可處該處分財產價值之1倍至3倍罰鍰。若有符合本條例所稱之履行法定義務或有其他正當理由，應於處分後3個月內製作清冊報本會備查，違者依黨產條例第27條第2項處10萬元以上50萬元以下罰鍰，並得限期命其申報，屆期不申報者，得按次連續處罰；倘有其他資金動用或財產處分之需要，可依本會許可要件辦法向本會申請動用，爰併予敘明。

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