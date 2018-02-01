辜嚴派人搶先搬空婦聯會辦公室 黨產會：已鎖定特定對象

林峯正今日被問到辜嚴倬雲在臨時會員大會召開前就派人把辦公室搬空一事，他表示，目前已鎖定前天去搬走資料的個人，日後會進行約談。（記者方賓照攝）

2018-02-01 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會昨召開臨時會員大會，投票決議反對簽署與黨產會、內政部的行政契約，黨產會今日上午召開臨時委員會議，認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結385億資產，全體委員一致無異議通過。黨產會稍早召開記者會時，被問到辜嚴倬雲在臨時會員大會召開前就派人把辦公室搬空，林峯正表示，目前已鎖定前天去搬走資料的個人，日後會進行約談。

另外，在場媒體也詢問林峯正，表示辜嚴倬雲傳出在大會前一天派人到辦公室清空，這部分黨產會是否有掌握？林峯正指出，關於這個訊息，黨產會蠻早就掌握了，早上召開委員會也有討論此事，關係到相關資料是不是有「滅屍」的可能性，黨產會會針對資料被搬走這點進行了解，同時也鎖定前天去搬走資料的個人，會進行約談。

隨後在場媒體追問「把資料搬走會有什麼樣的法律責任」？林峯正回應：「等我們確定有這事實再來後面的問題。」林峯正指出，在面對法律責任之前，應該先釐清這個人到底搬走了什麼東西，日後會進行了解，而且已經掌握特定對象。