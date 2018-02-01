黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織 立刻凍結385億財產

行政院黨產會今召開記者會公布，黨產會臨時委員會會議通過，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，385億元財產予以凍結禁止處分。（記者方賓照攝）

2018-02-01 14:33

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會正式開鍘婦聯會！婦聯會昨日拒簽行政契約，拒絕將來自勞軍捐的300多億元名下財產歸還國家，行政院黨產會今召開記者會公布，黨產會臨時委員會會議通過，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，385億元財產予以凍結禁止處分。

黨產會主委林峯正表示，今天早上10點召開委員會，經過一個多小時討論，全體委員一致無異議通過，認定理由為婦聯會人事、財務、業務曾經受國民黨實質控制，並以不相當對價脫離控制，將在今天下班前將處分書送達婦聯會，即刻生效。

林峯正指出，婦聯會在4個月內有義務申報財產，不申報將祭出罰鍰處分，若有隱匿或遺漏查到，就會推定為不當取得財產，婦聯會要如實申報財產，若不申報就是直接移轉國有。

黨產會發言人施錦芳表示，婦聯會案是既中投、欣裕台公司之後，黨產會第三個認定附隨組織的案件，也是林峯正主委上任後所下的第一個處分書。

婦聯會昨召開會員代表大會，歷經3個多小時投票，反對派以3票之差勝出，推翻去年12月底所簽定的行政契約備忘錄，更否決婦聯會與內政部、黨產會簽署行政契約，形同拒絕將300多億元資產歸還國家，黨產會在今日做出認定附隨組織的處分。

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