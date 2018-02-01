北市啟動春安勞檢 3月5日前檢查420家企業

台北市勞動局今天啟動107年春安勞檢，即日起至3月5日，針對營造業、賣場、餐廳等5大行業安排420場勞檢，首站選擇中華郵政公司郵政中心做稽查。（記者鍾泓良攝）

2018-02-01 14:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市勞動局今天啟動107年春安勞檢，即日起至3月5日，針對營造業、賣場、餐廳等5大行業安排420場勞檢，其中鎖定勞動條件及職業安全部分做稽查。勞動局首站選擇中華郵政公司郵件處理中心做稽查，勞動局長賴香伶也提醒，新修「勞基法」是3月1日才公告上路，因此並不表示企業可以現在就採用新法措施，因此勞檢也會特別針對這點去做把關。

勞檢處副處長梁蒼淇表示，今天上午安排36場勞檢，行業別包括營造業、餐廳、量販店及外牆清洗等。而至於這次如何選擇要檢查哪420家企業，梁說是針對過去檢查有缺失，以及春節期間較忙碌的行業。

梁蒼淇也提到，部分行業別因為新修勞基法，將可整調整輪班間隔、7休1或變形工時等，都需要經過勞資會議，因此這次勞檢期間也會了解各企業是否有依照規定實施勞資會議，以及確認是否有按時開會或針對變更部分召開會議，若未實施將會依法要求改善。賴香伶也補充，新法實施前1天公告行業需要把勞資會議紀錄送至地方備查，若未配合將可依照「勞基法」24條做相關處理，而備查後遭勞工申訴，勞動局也會派員檢查，若有疑慮也會依法辦理。

而針對春安勞檢的第一點，中華郵政工會理事長鄭光明說，國、公營事業因為大多是週休2日，所以不太會受到新法的影響。而針對輪班間隔8小時、11小時已經有要同仁特別注意，避免再觸法。

賴香伶受訪後，也到工作場所關心設備是否會捲到員工手部或頭髮，以及機器噪音是否造成聽覺傷害，而在檢查包裹運輸帶上時，中華郵政也現場演練如果有緊急狀況要如何因應。