中客不來業績下滑 旅遊業者抱怨台灣已看不到「觀光立國」

2018-02-01 13:59

〔記者施曉光／台北報導〕由於兩岸關係冷凍，台灣觀光業者抱怨中客不來導致業績下滑，國民黨智庫今日下午邀集學界及旅遊業者舉辦「觀光旅遊交流論壇」，會前還召開「只有口號沒有作為的觀光政策」記者會，台灣國際觀光救援服務協會理事長許高慶出席批評，由於民進黨政府依意識型態執政，使得原本「觀光立國」四字，政黨輪替後已經在台灣看不到了，如今對觀光業界只有一個「餓」字可以形容，大家過去「吃得好」，如今只能期待「吃得飽」就很好了。

許高慶並指出，原本兩岸春節加班機對於台商返鄉過年、陸客來台觀光都有幫忙，但由於M503航路問題，春節加班機在觀光業的旺季取消了，許多旅行社因此產生財務黑洞，因為機票已經賣出去，如今業者必須自行善後，大家都無法接受。

許高慶指出，春節期間兩岸往來機位減少後，票價一定會變貴，而原本中國大陸航空公司載台商返鄉的班機，回程可以低價促銷，因此先前台灣業者賣出許多機票，如今沒有這些座位，卻要由業者來收尾。

許高慶說，一月份中客來台情況沒有比過去好，今年一月觀光業者業績也普遍不好，大家原本期待春節這一波商機，現在由於機位變少，勢必對觀光產業造成影響。

他還說，很多國家都是「觀光立國」，但台灣自從政黨輪替後，這四個字已經看不到，政府都是依照意識型態行事，讓觀光業者非常頭痛，也對業者非常不公平。

前交通部長、國民黨智庫交通組召集人陳建宇質疑，政府宣稱來台觀光客數目沒有減少，但為何全台灣有3000多輛遊覽車與600多家旅館待售，許多華語導遊失業，中南部及東部業者叫苦，台灣各風景點遊客數雪崩。