我國機械業產值 賴清德：去年突破兆元大關 成長11.1％

行政院長賴清德今天在行政院會聽取經濟部「智慧機械產業推動方案進度及成果」報告後表示，請經濟部、科技部、教育部及勞動部等部會再接再厲。（資料照）

2018-02-01 13:17

〔記者蘇芳禾／台北報導〕行政院發言人徐國勇轉述，行政院長賴清德今天在行政院會聽取經濟部「智慧機械產業推動方案進度及成果」報告後表示，請經濟部、科技部、教育部及勞動部等部會再接再厲，持續整合並導入產學研相關創新能量，協助發展智慧製造及各領域產業所需的共通解決方案，並積極培育跨領域人才，共同協助及輔導中小企業轉型發展。

賴清德指出，智慧機械產業推動方案為政府「五加二產業創新」計畫之一，也是總統重要政見，目的是希望台灣由過去的精密機械結合通訊科技，升級為智慧製造，並讓我國成為全球智慧機械及高階設備關鍵零組件的研發製造中心。

賴清德也感謝業界努力，以及經濟部、地方政府提供的協助，在公私協力下，106年的機械業產值已突破1.1兆元，成為我國第3個兆元產業。對於相關推動成果應推廣到全台，請經濟部協助各地方政府辦理相關工作。

經濟部表示，政府推動智慧機械產業發展，主要是建構完善智慧機械產業生態體系及協助重點產業導入智慧製造，並以「連結在地」、「連結未來」、「連結國際」為策略，希望達成建立智慧機械產業、培育專業人才、帶動整體產業升級轉型，以及擴展國際合作與市場商機等目標。

經濟部表示，我國智慧機械產業去（106）年主要投資，總計約新台幣538.87億元，預估就業人數30.8萬人，較前年增加6367人。此外，在業者與政府共同努力下，依據機械公會統計，去（106）年我國機械業產值突破兆元大關，達到約新台幣1.1兆元，較前年成長11.1%。