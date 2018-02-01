臉書貼公務員給與表 時力控李來希「盜圖」促道歉

2018-02-01 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕全國公務人員協會理事長李來希，今晨於臉書貼出3張公務人員給與表格截圖，並批退休待遇差。未料，臉書粉專「時代力量黨團」中午卻發布聲明，指控李涉嫌「盜用」圖表，並附上「黃國昌原圖」進行對照。

李來希在文中表示，看到這幾張給與表，讓他「真想開罵」。李指出，「高階文官做了35年後，退休所得竟然只有68316元」、「有幾個教授能做到770點（相當於800俸點）連續15年？」質疑這種待遇如何吸引人才。

李來希直言，「問題出在待遇偏低」，若高階文官、教授所得都如此低，遑論中低階文官、中小學老師。李感嘆，「良禽擇木而棲，人才會自己找出路，這個國家是這樣子對待軍公教人員的嗎？」並於底下貼出「現行公務人員給與簡明表」、「每月本俸調整情形（不含專業加給）」，以及「每月實領金額調整情形（包含專業加給及主管加給）」截圖。

時代力量黨團聲明提到，針對李來希在個人臉書發表公務員調薪意見，以及「盜用」時力製作的圖表，感到「訝異」與「遺憾」，並稱「從不認同」李向來的主張與發言，即便同件事不同評語「也不感意外」，但「盜圖實違反普遍認知原則及基本法律常識」，要求李在傍晚6時前，「撤下圖片並公開道歉」，另附上4張雙方比較圖（方框圈起處、使用紅字）。