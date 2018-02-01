陳亭妃車隊大掃街 承諾不讓溪北邊緣化

2018-02-01 11:55

〔記者王涵平／台南報導〕參選台南市長的立委陳亭妃今日起車隊掃街大台南，陳亭妃提出「大新營區三願景」，多項重大建設不讓溪北邊緣化，強化特色農業活絡地方經濟，吸引年輕人返鄉工作。

車隊今早由新營南瀛綠都心出發，市議員賴惠員、趙昆原、蔡旺詮、吳通龍、莊玉珠以及市議員參選人張豪澤等人參加，與陳亭妃見證大新營願景付諸兌現，在農曆春節前夕，陳亭妃向大台南189萬市民鄉親拜早年，恭祝大家狗年行大運、幸福旺旺來。

陳亭妃也呼籲鄉親記得在3月5日至9日的晚上6時至10時，守候初選民調電話大聲喊出「唯一支持陳亭妃」。

大新營區3願景包括善用台糖廠區推動台南原創動漫園區，活化文化資產及吸引新創產業進駐，帶動觀光人潮；國家圖書館南部分館底定新營，結合文教及科技創造附加價值，帶動地方發展；開發長勝營區創造都市魅力新空間；糖鐵串連台鐵規畫深度農村觀光旅遊路線。

第二個願景擴展蘭花生技園區，推動花卉行銷增加就業機會，2020年與台中市合作共同舉辦世界蘭展；強化有機農業專區功能，柳營環保園區結合生技及綠能，提高農業優勢；成立各區農產品集散中心提高附加價值，帶動行銷與觀光；推動農村示範基地，輔導農村再生，引導青年人口回流。

第三個願景配合前瞻計畫推動白河水庫更新改善工程，提升水庫存量及使用效率；加強集水區保育治理，結合在地文化打造低碳的山林教育路線。