國民黨基隆市長誰上陣？郝龍斌爆：宋瑋莉願讓謝立功

國民黨副主席郝龍斌1日接受廣播節目專訪。（記者黃耀徵攝）

2018-02-01 11:59

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨基隆市長提名初選鬧出烏龍後，迄今民調險勝的基隆市黨部主委、議長宋瑋莉，雖然仍未鬆口是否堅持披掛上陣，但國民黨副主席郝龍斌今天上午接受廣播節目專訪時已經公開幫宋瑋莉證實，宋願意讓民調第二的競爭對手謝立功出線。

郝龍斌指出，根據他的側面了解，宋瑋莉願意讓謝立功出線，主要原因是覺得基隆市黨部難辭其咎，就算烏龍事件是因為民調公司犯錯，但市黨部也難辭其咎。

郝龍斌還透露，宋瑋莉認為自己在第一次公布民調結果當時，就已經承認敗選，因此願意退讓，他並指瑋莉「非常能顧大局」，「如果現在再翻過來，人家一定講會說中間有鬼，那我今天退了就沒話講。」

對於宋瑋莉認控告媒體一事，郝龍斌說，那是因為媒體報導中央黨部承諾宋未來可以繼續當議長，這當然是子虛烏有，如果宋要做議長，就不會來選市長，而且宋也不需要任何人承諾，黨內也沒有任何現任議長要保證或交換，才再來選議長。

郝龍斌說，基隆市黨部當初公布民調時，在民調資料拆封時，就已經有人質疑數字，結果後來檢查果然發現把宋、謝兩人的民調數據抄反了，當初如果有黨工在現場仔細檢查，就不會犯下如此錯誤。