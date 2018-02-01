黨產會認定婦聯會是KMT附隨組織！全面凍結385億資產

黨產會今天下午召開記者會。（記者方賓照）

2018-02-01 14:07

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會昨天決定不簽署行政契約，黨產會今天上午針對此事召開臨時委員會，並在下午對外正式宣布，認定婦聯會為國民黨附隨組織，並凍結婦聯會名下385億元資產。

黨產會主委林峯正今天下午在記者會上表示，今天上午召開臨時委員會後，經一個小時的討論，全體同仁一致通過婦聯會是國民黨的附隨組織，理由是人事、財務、業務曾被國民黨實質控制，且未以相對價轉讓。

林峯正強調，處分書送達4個月內婦聯會有義務申報財產，否則按次處罰100萬元，若推定不當取得財產將收歸國有。

婦聯會一旦被認定為國民黨附隨組織，財產被推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用；後續再經聽證會及調查程序後，被認定屬不當取得的財產，要在一定期間內移轉為國有。

婦聯會因無法交代勞軍捐流向，去年與內政部、不當黨產處理委員會展開協商，三方於去年12月29日簽署備忘錄，不過，婦聯會昨天召開臨時會員代表大會，決議不簽署行政契約；對於婦聯會行政契約案翻盤，黨產會發言人施錦芳昨表示遺憾，指黨產會今將召開臨時委員會，隨即向社會大眾說明相關決議。

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