軍公教勞年改完再一起實施？ 綠委痛批藍委反改革

2018-02-01 11:23

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委曾銘宗等立委提案，要求待軍人、勞工部分年金改革完成後，公、教部分才可一起實施，以符公平原則。民進黨立委王定宇痛批，國民黨要反改革就誠實點，不要找藉口，提這種案子，是無視公教基金退撫基金即將破產，這些提案社會不會支持，民進黨團也不會讓它通過。

曾銘宗表示，蔡英文政府曾宣示年金改革要軍、公、教、勞一起實施，但目前只有通過公、教部分，且明定7月起實施，因此他與黨籍立委賴士葆、費鴻泰等20於名立委完成提案聯署，要求全部都完成後才可一起實施。

曾銘宗說，蔡政府一再宣示公平原則，但目前軍的部份最近才開始送案，勞的部分更是遲未排審，但勞保是目前最快可能破產的一塊，至今卻看起來動也不動，也因此，他才以個人名義提案，希望能有公平合理對待。

對此，王定宇直批國民黨要反改革就誠實點，不要找藉口！他說，軍人年金特性與公、教不同，勞保年金也與軍公教不同，若要等大家改好才一起實施，那要不要乾脆連國民年金也拉進來？提這個案子是反對改革。

王定宇說，國民黨無視退撫基金即將破產，只求討好選票，這些基金改革，是從前總統馬英九時代就開始說「今天不改，明天會後悔」，難道國民黨忘記馬英九說過的話；他強調，這提案社會不會支持，黨團也不會讓它過。