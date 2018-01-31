婦聯會拒簽行政契約 黨產會重啟調查程序

2018-01-31 18:08

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會今在會員大會中決議不與政府簽署行政契約，黨產會下午隨即派員至婦聯會進行調查，婦聯會主委雷倩表示，今天黨產會人員已帶走一些會務及財務資料，後面還有需提供的部份在整理中，如果被認定為附隨組織而凍結資產的話，她感覺黨產會還是會在職責內從寬處理日常支出的部分。

4名黨產會人員下午進入婦聯會，但並未對外發言，直到傍晚離去。雷倩隨後現身說明調查進度，她表示，過去黨產會在行政協商中停止調查有半年之久，但現在看起來協商已經破局，所以黨產會回到原先調查的軌道。今天下午在有被知會的情況下，黨產會人員已經帶了一些包括會務、財務，已經整理好的資料回去，但就婦聯會來說，還有很多正在整理的東西，尚不能夠片段的提供，基於婦聯會是被調查單位，不希望讓婦聯會局勢變得更危急，所以相關內容她暫時不透露。

至於被認定為附隨組織，資產遭凍結後，員工薪水是否有影響，雷倩表示，律師及副秘書長都有向黨產會請教，黨產會是說明天不一定會開會，也許是下禮拜例會才會處理，當然她希望給婦聯會準備的時間不要太短。員工薪資的部份，根據其他組織的前例，即便是在最壞情況下，被凍結，員工薪資是沒有問題。

雷倩接著說，而其他經常性費用，包括委任律師保護婦聯會的費用，在一般合理範圍之內，黨產會應不會很強硬的處理婦聯會，她感到黨產會的人員有認知到婦聯會不像其他組織，因此給婦聯會相對溫和的空間。當然黨產會還是會依照職責處理，他們有提到，如果是合理的也許還是可以同意，包括接下來就要發的清寒獎學金，他們表示如果申請會從寬考量。

在未來與內政部及黨產會關係的部份，雷倩說，在協商過程中，是以內政部在前，黨產會在後，內政部原先已經擋了很多黨產會要進行的作為，先以協商處理，但因為行政契約目前是處在停擺的狀態，所以兩者角色交換，就會由黨產會先處理婦聯會的問題。