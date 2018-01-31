無國界批不尊重新聞專業 柯反批：不查證何來專業？

〔記者沈佩瑤／台北報導〕日前傳出台北市長柯文哲因不滿網媒報導台北燈節內幕，下令封殺特定記者，國際著名非政府組織「無國界記者組織」30日發出聲明譴責，表示不應該藐視對於台灣民主發展有貢獻的新聞記者。
對此，人在荷蘭市政考察的柯文哲受訪重砲回擊，指記者也要遵守平衡報導與查證的義務，記者若不查證也不平衡報導，「我認為這個連專業都沒有」，不應當再去多要求其他。
柯文哲補刀表示，記者有採訪自由，但是作為被採訪者，應該也有拒絕被採訪的自由，這件事情細節回去再處理。
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〔記者沈佩瑤／台北報導〕日前傳出台北市長柯文哲因不滿網媒報導台北燈節內幕，下令封殺特定記者，國際著名非政府組織「無國界記者組織」30日發出聲明譴責，表示不應該藐視對於台灣民主發展有貢獻的新聞記者。
對此，人在荷蘭市政考察的柯文哲受訪重砲回擊，指記者也要遵守平衡報導與查證的義務，記者若不查證也不平衡報導，「我認為這個連專業都沒有」，不應當再去多要求其他。
柯文哲補刀表示，記者有採訪自由，但是作為被採訪者，應該也有拒絕被採訪的自由，這件事情細節回去再處理。
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