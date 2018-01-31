印尼擬遣送台籍詐騙犯到中國受審 駐處急交涉搶人

駐印尼代表處正積極與印尼政府相關單位交涉，希望將台籍詐騙犯遣送回台。圖為駐印尼台北經濟貿易代表處。（GoogleMap）

2018-01-31 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕印尼警方本月11日前在峇里島破獲跨國詐騙集團，逮捕68名嫌犯，其中包含8名台灣籍詐騙犯，印尼政府擬將這些人一併引渡到中國受審，我國駐印尼代表處聞訊後，立刻積極與印尼政府相關單位交涉，希望將嫌犯遣送回台。

據《中央社》報導，印尼警方日前破獲跨國詐騙集團，成員包含55名中國人、8名台灣人、1名馬來西亞人及4名印尼人等68名詐騙犯，他們涉嫌佯裝成執法人員、檢察官及銀行人員，威脅受害者將進行犯罪調查，讓受害者心生恐懼後，要求受害者匯款即可停止犯罪調查，詐騙對象包含中國及台灣民眾。

其中8名台籍詐騙犯，印尼警方將把這批嫌犯移交給移民局，準備由移民局遣送回中國，我國駐印尼代表處目前正積極與印尼政府相關單位交涉，要求印尼政府將遵照「國籍遣返原則」將這批台籍詐騙嫌犯遣返回台。

印尼移民局發言人指出，此案目前被印尼警方列為刑事犯罪，必須由峇里警局處理，不受移民局管轄，發言人說，現在只有峇里警局犯罪調查單位有權處理此案。

駐印尼代表處官員表示，中國態度強硬，要求印尼政府把涉案台灣嫌犯遣送回中國受審，讓印尼政府承受很大壓力，正持續努力爭取將台嫌送回台灣。