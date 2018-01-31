春節返台加班機 行政院：只比去年少1班

吳思瑤轉述民進黨中常會中，行政院秘書長卓榮泰於中常會報告春節包機旅運，已核准的加班機有313班，相較於去年只減少1個班次。且去年的314班，有很多航班都還有空位。（記者蘇芳禾攝）

2018-01-31 16:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天召開中常會，發言人吳思瑤轉述，行政院秘書長卓榮泰於中常會報告春節包機旅運，卓榮泰說，已核准的加班機有313班，相較於去年只減少1個班次。且去年的314班，有很多航班都還有空位。行政院也呼籲中國大陸儘速與我方進行技術性協商，圓滿解決航路爭議。

吳思瑤轉述，卓榮泰在會中表示，政府肯定台商對台灣經濟及兩岸和平的貢獻，將全力提供台商安全便利的返鄉的途徑，但人命無價、飛安更不容妥協，針對東方航空、廈門航空不理會我國民航局勸說，執意飛行不安全的航路，造成台馬航線的飛安疑慮，因此對加班機的申請確實有審慎評估的必要。但為避免造成返鄉民眾困擾，民航局已提早告知加班機的核准狀況，並積極鼓勵其他中國航空公司提出增班的申請。

卓榮泰指出，依民航局統計，去年度中籍機班機在春節期間申請加飛的共有314班，今年提出申請有489班，扣除暫時不予核准的東方航空、廈門航空176班後，已核准的加班機有313班，相較於去年只減少1個班次。且去年的314班，有很多航班都還有空位。

卓榮泰表示，行政院會持續努力，務必提供台商返回台灣過節必要安全且舒適的航班，行政部門會全面努力。但行政院也再次呼籲中國大陸，儘速與我方進行技術性的協商，圓滿解決航路爭議。我國外交部及民航單位也會持續向各國政府、民航業者、國際組織說明此是此次爭議航道、對區域穩定及飛航安全的破壞，來爭取國際社會的理解與支持。