花蓮缺工缺人才 政院提解方：從技職教育著手

2018-01-31 16:35

〔記者王峻祺／花蓮報導〕行政院今天（31日）在花蓮舉行最後一場「排除企業投資五缺障礙政策說明會」，由行政院政務委員徐國勇主持；他指出，花東地區缺的就是「人才」，未來除從技職教育著手，也將協助產業升級轉型，解決低薪問題，一起達到「育才、攬才、留才」目標。

行政院下午在美崙工業區服務中心舉辦第13場「解決產業五缺政策說明會」，由徐國勇說明行政院為解決缺水、缺地、缺人等五缺所提出的具體方案，經濟部工業局副局長游振偉、勞動部勞動力發展署副署長蔡孟良、台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫等人也出席說明會。

徐國勇說，花東地區不缺水、電及土地，但缺的就是工，也就是缺人問題，加上部分產業陸續升級欠缺人才，因此花東地區應著重人力及人才培育，政府將從技職教育著手，提高花東學生在技職學校畢業後，投入職場的速度，避免基本人力斷層。

他說，台灣去年經濟成長率為2.84％，失業率也降到3.71％，失業人口數愈來愈少，相較人力缺乏也會愈來愈多，現階段將是企業主投資台灣最好的時候，花蓮地區也會針對「育才、攬才、留才」方向進行協助。

徐國勇說，留才部份需要靠產業升級，產業升級才能解決低薪問題，並加上轉型後，提升整體經濟，讓勞工從中得利，政府現階段也將促進產業投資，提供更好的工作機會，協助企業廠商留住人才。

台灣區石礦製品工業同業公會理事長王淳甫說，石材業是花蓮的主要產業，普遍薪資水準高、福利好，幾乎都有30K以上，但部分廠商工時長、24小時運轉，讓台灣年輕人比較不能夠接受石材業的工作環境，但其實，目前多數工廠已機械化，並沒有想像中的勞累。

他說，花蓮石材業雖持續進步轉型，結合許多3D建模技術及推動先進機械國產化，但因取得專業人才不易，延攬並訓練好後，多半都會往升遷管道更多、發展機會更好的西部走，這是長期存在的問題，才會造成花蓮的外國勞工比仍占20至35％，藉此解決人力不足的困境。