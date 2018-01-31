不滿報導不實 宋瑋莉按鈴控告中時記者

2018-01-31 16:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市議長宋瑋莉不滿30日被中國時報以頭版報導「交換說、條件說」，認為這些都是子虛烏有的報導，要求中時澄清，但未獲回應，今日下午3時30分，前往基隆地檢署對中時記者提出告訴。宋瑋莉表示，透過幕僚與報社高層聯繫，但未得到願意澄清、更正的回應，才會請律師對3名撰稿記者提出加重毀謗告訴，維護個人及黨的名譽。

宋瑋莉委任的律師連堂凱表示，主要針對中國時報30日頭版新聞標題為「議長交換談不攏謝上宋下還在喬」一文的內容，其中內容有指射到議長向中國國民黨黨主席或秘書長等交換下屆議長資格，非常荒謬，宋議長從政從沒想過，以甚麼樣的身分或條件去交換利益，而議長的身分也是由全體議員推選出來的，絕對不是任何人可以做利益上交換，針對這樣的不實指控及傳聞，將提起刑法加重毀謗的告訴。

連律師說，將針對中國時報撰稿的張穎齊、李其樺及周毓翔等三名記者提出告訴，另等檢察官受理案件後，會再提出附帶民事賠償。

宋瑋莉面對媒體訪問時表示，這幾天的心情就像洗三溫暖一樣，自己非常冤枉，簡單的事情變得非常複雜，很多事情變得有故事性，聽起來跟真的一樣；自己是最大的受害者，單純的黨內初選，也是第一名勝出，居然會被大家講成這樣子，一個民調誤植，演變成今天這樣子，有公理的話，請大家幫忙討公理。

媒體詢問宋瑋莉是否會繼續參選？她表示，一切等真相還原之後，再來對跟大家說明。而媒體詢問宋瑋莉與謝立功是否有協商空間，宋則回應，沒有甚麼好協調，就是遵照當初黨的機制。