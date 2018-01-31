陳其邁：婦聯會及「全部」基金會應認定附隨組織

2018-01-31 15:56

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會今召開會員代表大會，最後決議反對簽署行政契約。對此，民進黨立委陳其邁提出三大主張，認為黨產會應針對婦聯會及所屬「全部」基金會，認定為國民黨的附隨組織，華興中小學、振興醫院、復興中小學每一個都應追查到底。。

陳其邁指出，若經黨產會做成行政處分，婦聯會財產推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用。

陳其邁強調，內政部應拿出作為，婦聯會不僅不願交代帳冊，自蔣宋美齡成立以來，就是寡頭領導，轄下各基金會成員高度重疊，運作根本違反民主原則，內政部應速依「人團法」撤免所有職員，包含主任委員、常委及委員，若仍未改善應加以解散。

陳其邁指出，依財報婦聯會及相關組織資產為605億元，但此僅為帳面數字，若將不動產依現值計算，推估婦聯會總產值實際達1437億元，與財報有800多億元落差，可知婦聯會財產隱匿的問題非常嚴重，應全面徹查婦聯會及轄下所有組織資產。

陳其邁說，婦聯會不只是「官夫人俱樂部」，財產更來自不公義的勞軍捐收入，除了婦聯會總會本身，還有19個國內分會、16個海外分會，及轄下捐助成立的華夏婦女文教基金會、婦聯社福基金會、聽障基金會、華興育幼院。以及未被納入行政契約內的華興中小學、振興醫院、復興中學，全部均由婦聯會捐助，應一次徹查清楚。