「碰兩岸嚇我一大跳！」姚立明批柯P：沒價值觀只有功利

2018-01-31 15:51

〔即時新聞／綜合報導〕曾幫助柯文哲當選2014年台北市長的國會觀察基金會董事長姚立明，今天下午再度評論柯文哲，是個「沒有價值觀的人」！

姚立明今天下午到政論節目《前進新台灣》時表示，柯文哲有太多問題，有人從大巨蛋講起，有人從誠信開始說起，有人說「兩岸一家親」...這太多了，「我只想說明價值觀，他心中沒有價值觀，他有的只有個人政治利益，隨之調整」。

姚立明再度提起價值觀一事，他說，柯P曾表示「兩岸一家親」，不過當總統蔡英文回答時，柯立刻不回應，「柯發覺那個嚴重，原來民進黨員都在乎這個，立刻躲在台北市府下面，稱台北市的立場不用有這高度，那是中央問題」；姚立明質疑柯P怎麼又縮回去，「你講那麼多兩岸的話，今天回答時又說是中央問題，『我同意你的話，那你早該如此』」。

姚立明說，當初柯文哲在選舉時，他曾經和柯說不要提及兩岸問題，「凡是提到兩岸問題，你就設定在台北市長這個位子，你本來就不該碰，不要碰就不會有爭議、也不會受傷害。」

「選舉時柯文哲沒有碰兩岸問題，但他開始碰時嚇了我一大跳！」姚立明強調，我從未說過、也不相信柯是紅的、或是共產黨員，這是個汙衊，但柯卻是個沒有價值觀，為了自己利益調整的人，「這點我就不能再配合」。

相關新聞

挺姚文智參選幫忙操盤？ 姚立明有條件！

相關影音