決議拒簽行政契約 雷倩：積極轉型對組織才是負責任

2018-01-31 15:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕婦聯會今召開臨時會員大會討論是否與政府簽署行政契約，簽署提案最終遭到否決，婦聯會主委雷倩會後表示，積極轉型才是對組織負責任，現在她會全力準備面對政府接下來的行動，會確定保護同仁安全才離開崗位。不過她也意有所指，婦聯會的團結不是問題，權力才是問題，今天上演赤裸裸的奪權，有人要這個位子，她會按照程序來處理，不用急。

雷倩在潘維剛之後才現身，她首先宣讀會議結果：會員經過反覆討論，最後用無記名表決，贊成在此刻與政府簽署行政契約，積極轉型的是28票，反對31票，廢1一票，總計共60人出席，依照規定必須3分之2通過，也就是41票，所以此案胎死腹中。

雷倩還說，已經接到政府通知，會立刻重啟調查，因為黨產會過去協商期間是停止調查，而現在他們要來收資料，她已經委請律師保護會內同仁。雷倩無奈說，當委員高高高興興離開，認為自己封殺了一個不喜歡的案子，最後守城的同仁卻要面對公權力的壓迫，她將陪伴同仁掩護他們到平安的地方，沒有法律責任之後，才會離開崗位。

雷倩表示，會議中也有討論，一旦再面臨調查，有的會務資料因為時代久遠，過去是堅決不交出，而且在最後的文件中沒有資料條款，所以如果現在被迫提出，因此將在婦聯會闢一個房間，讓委員都來參閱了解，對外的防禦需要齊心協力，維護婦聯會的名譽。

至於在鷹派、鴿派的爭執方面，雷倩說，昨天晚上聽到有全力動員的事，支持簽署的可能1票都沒有，當下所有會務人員都哭了，他們發現不是認何1個人，而是1個龐大組織排山倒海而來的壓力。本來預計1票都沒有，現在有28票，相信大家看了資料，會了解去行政和解、自主積極轉型為公益組織，才是對組織最負責任的選擇。

對是否有人提撤換主委，雷倩說，已經請潘維剛不用緊張不用著急，目前沒有相關章程，這一定要先召開常委會修改章程、進行會員核定後才能進行，如果真的要這個位子，就按照規定，她今天已經做出送常委會處理的處置，不用緊張。

雷倩說，接下來就看政府做甚麼動作，婦聯會從頭就是因應民進黨立委及政府在立院所做的政治打壓，才會討論積極轉型行政和解，婦聯會現在是在被動接受攻擊，而此攻擊不是來自內部，是來自外面的民進黨政府。

對於未來是否還有協商可能，雷倩表示，政府官員大概也知道，與婦聯會不管達成甚麼決議，都會被劇烈政治動員改變結果，恐怕不一定會再取得信任進行協商，所以已經在全力準備面對公權力。

在內部問題方面，雷倩感嘆，團結從來不是問題，權力才是問題，甚麼人要來主導婦聯會才是這個階段的主要原因。裝睡的人叫不醒，已經攤開所有資料告訴他們最需要注意的事情，可是最後的提案，就是赤裸裸的奪權。

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