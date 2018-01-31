行政契約遭鷹派否決破局 綠委批：自私、貪婪

2018-01-31 15:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會今召開會員代表大會，鷹派勢力否決簽署行政契約。對此，民進黨立委賴瑞隆怒批，守舊勢力自私、貪婪，組織思維還停留在威權時代，黨產會、內政部一年多來仁至義盡，卻換來違反誠信的結果，加上國民黨還介入收委託書，黨產會從速認定附隨組織。

賴瑞隆表示，對於婦聯會民主轉型，政府已做出最大讓步及給予最寬厚、足夠的時間，去年底三方簽訂行政契約備忘錄時出現曙光，不料守舊勢力反撲，使婦聯會失去轉型契機。

賴瑞隆痛斥，婦聯會守舊勢力自私、貪婪，組織思維停留在威權時代，黨產會應立即認定婦聯會為附隨組織，內政部應立刻研議解散婦聯會，並要求公開及交代勞軍捐、財務。

賴瑞隆表示，婦聯會資產來自早期勞軍捐，此為政府以勞軍名義向人民強募的不樂之捐，形同以國家之力向人民強課的稅捐，婦聯會卻始終不願公開相關金錢流向。

賴瑞隆強調，守舊勢力抗拒還財於民，推翻協商三方長久以來努力，所辯稱的理由完全悖離民主價值，自私、貪婪心態完全曝露，更企圖由少數人繼續掌握數百億元的人民資產。

賴瑞隆認為，政府部門提供的讓步條件、時間已退無可退，今日三方行政契約確定破局後，應當機立斷回歸法定程序，黨產會儘速認定附隨組織，以保全婦聯會資產，避免被少數人私吞。

其次，內政部應將威權時代產生，至今會務章程仍非依民主運作，遭少數人把持的婦聯會解散，以終結威權歷史政治組織。

賴要求，婦聯會應立即對外公開勞軍捐所有收支帳冊，以及所有資產運用狀況，是否流向特定政黨或家族，將所有資料攤在陽光下，向全民交待。