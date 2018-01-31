不滿媒體報導不實 基隆市議長宋瑋莉將按鈴申告

2018-01-31 15:06

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市議長宋瑋莉不滿30日被某媒體報導「交換說、條件說」，要求媒體澄清，但未獲回應，今日下午3時30分，將前往基隆地檢署對該媒體提出告訴。

昨日報導見刊後，宋瑋莉發出聲明稿表示，外界謠傳「交換說」、「條件說」等說法完全是空穴來風、虛構的故事，對於國民黨的形象或個人名譽都造成莫大傷害與汙衊，並要求該媒體就不實報導做出更正並加以澄清。

據該媒體報導，「議長宋瑋莉為參選市長曾與先前也宣布參選市長的市議員張芳麗協調，以交換下屆議長獲得張的支持，成功勸退，但28日下午爆出民調烏龍，宋翻盤勝出，宋判斷為免爭議，不如退出成全謝立功，隨向黨中央派來協調的祕書長曾永權及國民黨副秘書長杜建德請託，希望藉此換回下屆議長資格。」

報導中更指出，「宋瑋莉透過管道向國民黨主席吳敦義詢問，吳竟對她表示「完全不知情」，讓她無法接受；記者會前，杜建德、國民黨組織發展委員會主任委員李哲華、宋、謝等人已在市黨部會議室先行協談，討論宋退選事宜，但宋因未得到承諾，反悔不願退選，導致記者會時，絕口不提退選一事，改口要求黨中央介入協調。」

宋瑋莉認為這些報導根本子虛烏有，希望該媒體更正、澄清報導，昨天發出聲明稿，但未獲回應，決定提出告訴。