遭指捲入群聯弊案還涉黑 黃國昌助理說話了

時代力量立委黃國昌汐止服務處主任陳裕仁，遭週刊指疑捲入群聯董事長潘健成遭小三勒索上億案。對此，陳裕仁稍早也在臉書撰文喊冤。（資料照）

2018-01-31 15:15

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌汐止服務處主任陳裕仁，遭週刊指疑捲入群聯董事長潘健成遭小三勒索上億案。黃澄清，陳不會做違法事，不過，民進黨立委段宜康卻稱，陳便是當年綠營「黑道入黨」的關鍵人物。對此，陳裕仁稍早也在臉書撰文喊冤。

陳裕仁表示，週刊影射他涉入群聯弊案，根本是「莫名其妙」的「烏龍爆料」，不知為何要「憑空亂寫」。陳解釋，「整件事就是去年透過地方支持者的一個陳情，兩個陳情人來說大老闆有婚外情。我直接回答，這種私事，我們向來就不處理。陳情人說有假帳資料，但根本也從沒提供。整件事到此為止」。

陳裕仁指出，民進黨對於這起事件的回應，讓他感到「心寒」。陳接著說，「新潮流為了打擊國昌老師，段宜康竟然刻意馬上抹黑我是什麼搞人頭黨員的黑道」，要段回黨內問問，過去新潮流人士有「多少事情來請我幫忙」，如今卻為「政治目的」趁機造謠，陳感嘆「經過風波，才真正可以看清人」。

陳裕仁提到，對於黃國昌的信任與支持，他表示感謝，自從加入服務團隊後，從來不敢忘記「老師對團隊紀律的嚴格要求」，遑論「接受違法關說的陳情」。陳強調，未來仍會堅守崗位，努力替地方服務。