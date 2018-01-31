小英見阿振肉包老闆 盼企業主不要吝惜加薪

民進黨31日舉行中常會，主席蔡英文主席接見「阿振肉包」老闆鄭永豐，並一起品嚐包子。（記者方賓照攝）

2018-01-31 14:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕彰化縣鹿港鎮知名排隊名店阿振肉包老闆鄭永豐，連續2年加薪2成，總統兼任民進黨主席的蔡英文今天也特別在中常會前大吃肉包，蔡英文說，今年民進黨也加薪3%，幫勞工加薪，不是增加成本負擔，我們不斷向社會介紹加薪的企業，是希望透過向大家介紹一個企業主跟員工互助雙贏的成功方式。「台灣的企業主，不要吝惜替年輕人、受薪階級加薪，員工更有向心力，公司的發展才會更好，才會賺錢。」

蔡英文今天出席民進黨中常會，在中常會開始前特別向中常委和媒體介紹這間知名的阿振肉包店老闆鄭永豐，今天陪同前來的還包括彰化縣副縣長林明裕、鹿港鎮長黃振彥。

蔡英文說，上星期她看到「阿振肉包」給員工加薪，連續兩年加薪兩成，現在店裡最資淺的同仁，薪水也超過四萬元。

蔡英文說，加薪是讓人高興的事情，今年民進黨也加薪3%，黨工都很高興，她相信幫勞工加薪，不是增加成本負擔，是跟發展事業的夥伴，一起分享喜悅，這也是永豐兄說的「利潤分享」。

蔡英文表示，「阿振肉包店」不是唯一的例子，卻是值得社會鼓勵、學習的故事。「我們不斷向社會介紹加薪的企業，是希望透過向大家介紹一個企業主跟員工互助雙贏的成功方式。」

蔡英文也認為，台灣的經濟正在好轉，政府會繼續替產業打造更好的發展環境，期待能夠有更多企業，像「阿振肉包店」一樣，為員工加薪，和事業夥伴分享利潤。

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