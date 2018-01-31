城市的塞車噩夢 陳亭妃：活化空地成停車場

2018-01-31 14:34

〔記者邱灝唐／台南報導〕「找不到停車空間是都會生活中的噩夢，如何活化公有空地成停車場，有效紓解交通堵塞情況，是未來大台南市長應優先解決的停車。」參選台南市長的立委陳亭妃提出「交通運輸七彩行」政見，強調都會區停車場不足，嚴重影響市民行的權益，宜透過增設停車空間等措施，設法打開交通死結。

陳亭妃表示，大台南幅員遼闊，交通便捷性與民眾生活息息相關，必須依地域特性規畫各區的交通路網，提升出入便利性，同時帶動地方經濟能量、運輸農漁物產運輸或及引觀光客湧入，茁壯區域經濟活動力，進而創造商機增加工作機會，留住年輕人口不外流。

陳亭妃指出，舊南市為主的都會區停車場不足是個大問題，不但造成車輛空轉釀空汙問題，更導致車流不暢交通堵塞，因此，須找出閒置地闢為停車場，其次，公車捷運化也是亟待推動的交通便利措施之一，未來必須全面改善久候無車的狀況，增加班車密度，建立民眾搭乘大眾運輸系統的習慣。

另外，陳亭妃指出，未來將檢視各個生活圈的道路經費，並且積極推動最貼近民眾感受的路平專案，讓鄉親好行便利一路通；觀光部分，台鐵原有長3000公里的糖鐵五分車現剩下1200公里，未來善加規畫可打造成糖鐵文化。

陳亭妃表示，她也將全力協助台鐵地下化工程，新建輕軌等重大交通建設，在全面完成之前，涵蓋各區的交通政見將有助於順暢交通且帶動地方觀光與經濟發展。