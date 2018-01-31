只有0.8％的人知道經濟部長是誰 林濁水：世界奇觀

經濟部長沈榮津去年9月真除，但社會知名度僅0.8%，令民進黨大老林濁水嘆，部長連名字都讓民眾叫不出來，怎會有威望拚經濟。（資料照）

2018-01-31 14:52

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》日前做1月份的國政調查，結果發現近6成民眾沒有辦法回答部會首長是誰，其中經濟部長沈榮津的社會知名度竟不到1%，僅0.8%，令林濁水驚嘆：「這數據拿出來，在當代民主國家，保證是世界記錄了。」

民進黨大老林濁水今在《美麗島電子報》撰文指出，根據該媒體日前的1月國政民調調查顯示，發現民眾沒有辦法回答出部會首長是誰的高達59.4%，內閣12位重要部會首長的知名度中，最高的是交通部長賀陳旦，但也只有18.5%，而墊底的經濟部長沈榮津，則僅有0.8%的名氣，林濁水直言：「連重要部會都這樣，可見幾個執勤警察不認識客委會主委實在一點也沒有什麼好大驚小怪的。」

對於經濟部長沈榮津名氣偏低，林濁水說，拚經濟是政府當務之急，但部長連名字都讓民眾叫不出來，成為無名之人，怎麼會有威望和政治能量拚經濟；更特別的是，雖然經濟部長只有0.8%的知名度，但卻有近3成（29.5%）希望換人，林濁水指稱：「可見民眾已經沒有興趣認識部長是誰了，只知道他做得不好，民眾只對換人有興趣。 」

林濁水表示，伴隨著部長成為社會陌生人，反映出當權者往往找不到人組閣，「既要讓主導內閣的總統喜歡而社會又認可，同時當事人又有意願的，的確是難找。」他嘆這真是台灣部長人才缺乏危機愈來愈嚴重的強烈表現。

根據民調結果顯示，民眾希望內閣改組的聲浪遠高於維持現狀，高達47.8%的民眾希望部會首長更替，林濁水強調：「循著10幾年來台灣愈來愈沒有當部長人才這個不幸的軌道，未來恐怕連小幅度換人都不容易，何況可以氣象一新的大幅改組。」他擔憂，如果連換幾個像樣的人入閣都換不到，或換了人，卻因體制「羈絆」或高層領導風格影響而效果仍然有限？不免「令人捏把冷汗。」