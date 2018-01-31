南投綠營送春聯搏感情 力拼「縣長換人做做看」！

民進黨南投縣長參選人洪國浩（前排右4），在立委林靜儀（前排右5）等人陪同下，在南投市菜市場發春聯，向民眾拜早年。（記者謝介裕攝）

2018-01-31 13:41

〔記者謝介裕／南投報導〕民進黨南投縣長參選人洪國浩，今日在立委林靜儀、民進黨南投縣黨部主委陳昭煜及縣議員羅美玲、陳翰立等人陪同下，選擇南投市菜市場作為向選民拜票活動的第1站，一邊發送春聯，一邊與往來民眾閒話家常，不到1小時，所準備的2000份春聯即被索取一空，展現出銳不可當的超高人氣﹗ 從基層出身的洪國浩，向來予人清新、和藹可親的印象，尤其，擔任草屯鎮長期間，將公所長期累積的1億8000萬元債務全部還清，所展現出來的執政效率及魄力，更令各界刮目相看。

洪國浩指出，選擇在南投市菜市場作為新春拜票活動的起點，就是因為菜市場貼近人民生活，也是接觸民眾最好的地方，且南投市與他土生土長的草屯鎮有許多共同的生活圈，相信南投市民一定可以深刻感受到他擔任2屆草屯鎮長以來，草屯鎮各方面的進步，未來也將以此為基石，爭取更多縣民對他的支持與認同。

洪國浩說，草屯公所債務償還的經驗，他有信心可以複製到整個南投縣，目前也提出「南投躍升3部曲」政見，期許自己將過去在省府時期、南投縣農田水利會階段，以及草屯鎮公所經營的經驗，隨著競選活動與縣民一起分享、交流，進而朝「縣長換人做做看」的目標打拼，並翻轉國民黨在南投一黨獨大的態勢，讓蕭條多年的南投能再展新氣象。