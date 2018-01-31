傅崐萁理想案不起訴 捐薪自爆1小時投籃400個

2018-01-31 13:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣長傅崐萁就職8週年，今天出席花蓮縣中小學校長會議，除了捐出第8年薪水200萬元，作為花蓮貧困學子獎學金；面對媒體詢問「理想大地」案被控「藉勢藉端」獲不起訴處分，傅崐萁回應，「人生很多過程，是善緣或孽緣，坦然視之」，任期將滿，他還自爆因猛練投籃「1小時投籃400顆」，打到肌腱發炎！

傅崐萁被控涉嫌在理想大地土地糾紛案中，逼迫理想負責人梁清政以低於市價售出20萬坪土地，再轉手賺2億餘元價差，花蓮高分檢日前針對「藉勢藉端」透過權勢勒索部分，簽結不起訴確定；但還有逃漏稅的部分仍在審理中。

傅崐萁昨凌晨在臉書強調，這是「返還清白、遲來正義」，自己遭6年的「抄家式調查」2度不起訴，是遭到政治追殺。

今天上午出席花蓮縣國中小學校長會議時，傅崐萁除了捐任期第8年薪水200萬元，透過花蓮聖天宮帝君廟，發給縣內666名清寒學子每人3000元獎學金。傅崐萁說，希望給弱勢小朋友鼓勵。

針對理想案，傅崐萁說，人生有很多過程，好的、壞的，是善緣還是孽緣，他坦然視之，過去的事情要忘記，明天還有太陽會旭日東昇，並且平均、公平照耀在每個人身上，他最感謝花蓮鄉親不離不棄給他支持，強調「我深愛花蓮」。

傅接著還自爆說，在這個「群魔亂舞、烏雲蔽日」的年代，因為「承擔」太多，每天工作長達17、8小時，為了排解壓力，重拾最喜歡的籃球運動，他已30年沒打籃球、沒讓自己噴汗排毒，所以他「把自己當20歲小伙子」，每週打3到4次籃球，當然籃球比較激烈，為了短時間達到效果，他1小時投籃400顆以上，「常常覺得自己是超人」。

他說，3、4個月下來頸椎、右手臂肌腱發炎「痛到會頭暈」，笑稱「運動還要看一下自己有多少歲數」，以後可能會改成快走，希望身體循環系統代謝更好，要「更長命、做更多事情」。

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