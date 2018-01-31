​研討會論文非正式論文？郭正典：能得諾貝爾獎！

台大校長當選人管中閔的合法性被各界質疑。（資料照）

2018-01-31 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長當選人管中閔的合法性被各界質疑，經台大學術倫理委員會成員確認後，認定管中閔的研討論文並非正式公開發表或出版的論文，決議不予立案調查。陽明大學教授郭正典針對此表示，研討會發表的論文事實上可被諾貝爾獎承認，「台大和中研院的看法很不可思議，可能會貽笑國際學術界。」

針對台大不立案調查的決議，郭正典投書《蘋果》指出，1979年諾貝爾物理獎頒給提出電弱交互作用（Electroweak Interactions）標準模型理論的3位物理學家，當中巴基斯坦籍物理學家阿布杜斯·沙拉姆（Abdus Salam）的主要得獎論文，正是他1968年在瑞典萊魯姆（Lerum）舉行的第8次諾貝爾基本粒子研討會上發表的論文，該論文也被收錄在《第八次諾貝爾研討會學報》上。

郭正典指出，研討會學報並非一般的學術期刊，但學者在研討會上發表的論文仍然屬於正式發表的論文，這從阿布杜斯·沙拉姆1979年獲得諾貝爾獎就能得知。

他認為，台大及中研院認定「研討會論文不是正式論文」的想法僵化，若依此想法，阿布杜斯·沙拉姆的論文是否也非正式學術論文，那台大及中研院莫非也要向諾貝爾委員會提出抗議？「那豈不是笑死人，丟臉丟到全世界去了！」