鷹派勝出！婦聯會案簽約破局 黨產會明開鍘

婦聯會臨時會員大會結束潘維剛帶著笑容說明投票結果。（記者劉信德攝）

2018-01-31 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕婦聯會今召開臨時會員大會，決定是否與黨產會、內政部簽署行政契約，而稍早投票結果出爐，總共28票贊成、31票反對、1廢票，最後決議反對簽署行政契約，「鷹派獲勝」。

婦聯會主委雷倩上月底與內政部、黨產會簽「行政契約備忘錄」，婦聯會將在捐343億元給國庫後解散，轉型成為基金會，婦聯會今召開會員大會，在主戰派全力反撲下，婦聯會與內政部、黨產會簽署行政契約確定否決。

黨產會發言人施錦芳昨天表示，黨產會已做好最壞的準備，將在明天上午召開臨時委員會，認定婦聯會為國民黨附隨組織，婦聯會財產未經許可，將不得動用。

施錦芳受訪表示，黨產會已準備好明天上午開臨時委員會，會中將認定婦聯會為國民黨附隨組織，並做成行政處分，婦聯會財產一旦被推定為不當取得的財產，未經許可將不得動用，後續再經聽證會及調查程序後，被認定屬不當取得的財產，要在一定期間內移轉為國有。

婦聯會內部主張簽約、不簽約行政契約兩派人馬近來彼此較勁，雷倩日前召開記者會，含淚拜託會員親自出席大會後，昨天再度強調簽署行政契約絕對不是投降，還可能是新局面的開始，不過，甫辭去婦聯會常委的潘維剛等「鷹派」，認為此行政契約「不清不楚」，應交由司法處理，希望婦聯會成員們不要受到政府威脅，「必須奮戰到底」。

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